曼城失冠，隊內兩大新舊核心都在場內灑下英雄淚。在哥迪奧拿掌軍下成為中場發電機的奇雲迪布尼，下半場因眼部受傷無奈要退下火線，忍眼腫之痛，卻忍不住淚水；另一邊廂，即將33歲的阿古路在最後13分鐘被換上陣搏殺，也未能替曼城扭轉敗局，賽後也留下男兒淚要隊友及對手前來安慰，最後一戰與歐聯冠軍擦身而過，憾別效力長達10年的藍月生涯。

今場戴上隊長臂章出戰的迪布尼，被哥帥安排踢最前的「假9」位置，但被對手緊身追纏下發揮一般，全場未能製造一腳射門，傳球也未能撕破對方防線外，下半場更與車路士中堅魯迪格相撞後倒地，左眼瘀腫受傷，最終僅踢了60分鐘便要退下火線，未能繼續作戰的他頓時流下男兒淚，賽後證實眼窩及鼻骨位骨折，更有指可能影響參加下月中舉行的歐國盃。

球隊無法在首入決賽的情況下奪冠，對作為當今世上最佳中場之一的迪布尼而言，可說是錯失一次最好的機會，尤其即將踏入30歲，慢慢離開處於球員生涯的黃金年齡，要圓夢甚至帶領曼城再闖入決賽都不容易。

至於作為曼城隊史神射手的阿古路，在比賽末段才獲派上陣，但最終與迪布尼一樣未能錄得一次射門，無緣以曼城最夢寐以求的歐聯冠軍作結，賽後亦與迪布尼一樣流下英雄淚，以一場歐聯決賽敗仗告別曼城。離開曼城後的阿古路，周一會前往巴塞隆拿接受體測，大有機會與阿根廷國家隊隊友美斯在魯營聚首。

文：尊嘉