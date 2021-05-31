日本女子網球明星大坂直美，因為周日在法國網球公開賽首圈比賽後缺席記者會而罰款15,000美元（約12萬港元），四大滿貫賽事更發表聯合聲明，如果她繼續無視自己面對傳媒的責任，或會遭受包括取消資格在內更嚴厲處分。

女單第2種籽大坂直美周日在法網首圈以6:4、7:6（7:4）淘汰羅馬尼亞球手柏積西嘉瑪莉亞而晉級次圈，法網開賽前已表明拒絕出席任何記者會的她未有出席賽後記招，被賽會罰款15,000美元。四大滿貫賽會在聲明中表示，如大坂直美繼續無視對媒體的義務，可能面臨違反行為守則的進一步後果「一如所料，重複違規會引致更嚴厲的處分，包括取消比賽資格和引發重大違規調查，可能導致更巨額罰款以及禁止參加未來的大滿貫。」

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