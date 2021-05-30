曼城中場奇雲迪布尼於周六歐聯決賽敗給車路士一仗，中途傷出。他賽後在Twitter證實，自己鼻骨和左眼眶位置都骨折，但強調自己情況尚可，向外界釋除不能出戰下月歐國盃的疑慮。

29歲的迪布尼在下半場一次進攻時，走位跑動竟與對方的魯迪格相撞，其後眼部位置瘀腫不能再繼續比賽，退下火線後一直用冰袋敷眼。

迪布尼原來賽後翌日已往醫院進行檢查，對於外界揣測他會否因傷錯過下月代表比利時出戰歐國盃，他在社交網絡報平安：「大家好，我剛從醫院回來，經診斷後證實是鼻骨和左眼眶骨折，我現在感覺還可以。仍然為昨天感到失望，但我們（曼城）會捲土重來的。」

傷出的迪布尼周六一度在場上為此留下男兒淚，而最終坐在場邊續為隊友打氣的他，也無法見證球隊將比分扳平，最後以0:1敗給車路士，首入歐聯決賽與錦標擦身而過。

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