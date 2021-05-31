據足球網站Goal報道，今年一月才執教法甲巴黎聖日耳門（PSG）的教練普捷天奴已通知球會高層，希望可在今年夏天離隊他投，而這位阿根廷名帥，將可能回巢執教英超熱刺或加盟西甲皇家馬德里。

PSG雖然失落今季法甲冠軍，但球會高層對普捷天奴帶領球隊晉級歐聯四強和贏得法國盃冠軍，依然感到滿意，並期望他在下一季能交出好成績。現在本要到2022年夏天才約滿的普捷天奴通知球會想離隊，據了解已打亂了體育總監李安納度在夏天增援的部署。不過普捷天奴通知PSG想離隊的同時，也表明願意配合球會的決定，如果PSG執意要其留下，他會待明年夏天才離開。

至於普捷天奴的去向，消息指他最可能是重返熱刺，特別是熱刺主席利維此前曾公開表示過，解僱普捷天奴是自己於足球界做過最差的決定後，而熱刺更希望普捷天奴回巢，能令射手哈利卡尼回心轉意留隊。不過剛跟主帥施丹分手的皇馬也對普捷天奴十分有興趣，並將在他和前意甲國際米蘭主帥干地二人中，挑選其中一人擔任皇馬下季的教練。

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