周一法網繼續戰火，女單衞冕冠軍8號種籽的絲維迪克出場，鬥世界排名第101位的斯洛文尼亞球手祖雲。最終周一迎來20歲生日的絲維迪克雖然首盤送出六蛋，不過第二盤遭遇反撲，但仍以直落兩盤6:0及7:5淘汰對手，以晉級次圈作為最佳的生日禮物。

去年以全勝兼未失一盤的姿態贏得冠軍的絲維迪克，可說是新一代女子的泥地專家。雖然上月的馬德里大師賽16強被一姐芭迪淘汰，但隨後的意大利網賽這位波蘭球手成功封后，以最佳狀態開展法網衞冕之路。首圈面對20歲的祖雲，首盤清風送爽下送出六隻光蛋，不過第二盤在領先3:1下，卻在第五局首次遭破發，此後戰情變得膠着。

關鍵的第11局祖雲一度兩次迫出破發分，只可惜未能把握，相反第12局絲維迪克在落後0:40之下後上，雙方激戰長達9分鐘最終絲維迪克成功破發，直落兩盤淘汰對手晉級。賽後獲大會贈送鮮花作為生日禮物的絲維迪克表示，第二盤打得相當艱辛，對手沒有因自己生日而放水，慶幸自己成功把握機會贏出比賽。

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