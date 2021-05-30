周日法網男單首圈即出現大冷門賽果，過去曾兩奪法網亞軍，有「泥地小王子」之稱的4號種子迪安鬥35歲的西班牙球手安度查。雙方激戰4小時28分鐘下，結果迪安在領先兩盤之的大好形勢，竟然連輸三盤遭反勝爆大冷出局，延續近期的頹勢。

近年迪安在泥地的成績出色，18及19年兩度打入法網決賽，亦被認為是最有力挑戰拿度寶座的球手。不過，自從去年打破大滿貫荒贏得美網後，迪安此後狀態就持續下滑。早前的里昂網賽為迪安最擅長紅土賽場，惟在首戰就被世界排名49位的英國球手諾里直落兩盤淘汰，亦令人擔心其出戰法網的狀態。

周日出戰法網首圈，對手為世界排名68位，早前曾擊敗費達拿的西班牙老將安度查。迪安頭兩盤以6:4及7:5贏出，不過第三盤安度查連贏三局下以6:4扳回一城，其後迪安的表現開始不穩，第四盤甫開局就落後1:4，最終被安度查在追成盤數2:2。決勝局安度查乘勝狙擊，再贏一盤6:4之下，成功創造今屆法網暫時最大冷門，這場勝利亦是安度查生涯首次擊敗世界排名前五的球手。

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