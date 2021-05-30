自哥迪奧拿執掌曼城後，國內大小獎項早已贏盡，惟獨與最高榮譽的歐聯冠軍始終緣慳一面。執教五年終打入歐聯決賽，與冠軍只一步之遙，但哥帥的實驗家精神發作，排出執教藍月以來從未用過的正選陣容，最終為自己的實驗失敗埋單飲恨，季內第三度被杜曹打敗，也斷送曼城難得入決賽的捧盃願望。

文：亨少

自從10/11球季帶領巴塞隆拿贏得個人第2個歐聯冠軍後，哥迪奧拿10年來一直未能突破，直至今年終領曼城闖入決賽。曼城今仗續用無鋒陣，不過中場卻用上屬技術型的根度簡及貝拿度施華，收起攔截力強的洛迪卡斯簡迪及費蘭甸奴（見另文）。同時，今季表現平平的史達寧得到哥帥信任出任正選，然而這位英格蘭翼鋒自16強就未在歐聯踢過正選。

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迪布尼根度簡進退失據

綜觀全場，哥迪奧拿放棄常規陣容打算出奇制勝，結果中前場未能發揮水準，隊長奇雲迪布尼每次控球都被圍搶、根度簡明顯不適應位置，B施華更隱形。同時，曼城今仗強調高位逼搶，但面對車路士直接的打法，後防多番出現空位，上半場早段迪姆華拿已有多次機會，所失一球正是被車路士幾腳傳送輕易打穿，甚至要左閘辛真高包入中路追波。

西媒寸爆：無美斯無歐聯

外國傳媒過去經常用「overthinking」形容哥迪奧拿，指他在部份關鍵比賽總是調東調西，去季歐聯8強對里昂突然排出3-4-3陣式，最終爆大冷被淘汰已屬經典，今仗排陣用人亦備受非議。曼聯名宿里奧費迪南認為，曼城中場此前一直依靠洛迪及費蘭甸奴，但今仗卻被收起肯定有影響，他指哥帥可能看到陣容弱點，希望透過變陣針對杜曹部署，然而卻似乎想得太多，變陣反而拖累發揮。西班牙媒體甚至賽後揶揄哥帥，離開了巴塞隆拿及沒有美斯在其麾下，沒有能力再捧起歐聯錦標。

賽後哥帥指自己已經選擇最好的球員出戰，「我在陣容上作了最好選擇，下半場我們的表現有改善，有好幾次入球機會，但面對車路士的防守實在不容易。」儘管稱霸歐洲及三冠王美夢同時落空，但這位西班牙領隊仍指今季球隊踢出非凡成就，「入決賽是我們的夢想，不幸的是我們落敗，在疫情下所有事變得艱難，我們會變得更強，然後回到這裏。」