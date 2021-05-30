上周六歐聯上演全英決賽，賽前被看低一線的車路士憑一次反擊由夏維斯定江山，在波圖的火龍球場1:0小勝曼城，事隔9年後奪得隊史第2座歐聯冠軍。藍戰士如同倒模式複製九年前季中換帥的封王路，領隊杜曹也彌補了上季決賽帶領巴黎聖日耳門（PSG）失冠的遺憾；延續德籍主帥近年在歐聯的風光戰績後，換來的或會是球會提供一紙新約。

文：盧卡東尼

車路士上次奪冠在德國慕尼黑，擊倒有主場之利的拜仁慕尼黑歷史性首度稱霸歐洲，但那季可謂多事之秋，因球隊戰績不佳，在2012年3月辭退原本帶隊的葡籍領隊波亞斯，由本為助教的迪馬堤奧臨時執教鞭，但意想不到可在歐聯殺入決賽，最後更封王。今季車路士又在1月解僱名宿林柏特，杜曹接手後做了幾乎與九年前一樣的事，在歐聯晉級過程中和當年同出一轍，8強先淘汰一支葡萄牙球隊，4強再踢走西班牙球隊，到決賽，又是在被外界稍看淡下封王。

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夏維斯奠勝 德帥三連霸

這場決賽，全場唯一入球出現在42分鐘，一次由車仔門將艾度亞文迪發起的反擊，前場的夏維斯接應美臣蒙特妙到毫巔的直線，擺脫出迎的艾達臣摩拉斯後將皮球送入網。整個下半場，車仔都保持嚴密防守抵抗曼城，隨着馬列斯完場前一腳驚險射門稍高出，球證鳴笛，早前在英足盃失冠的車仔竟以一座苦等九年的歐聯錦標完季，也粉碎曼城欲首次稱霸歐洲及問鼎三冠王的美夢。

杜曹是最開心的一人。一換東家即吐去年領PSG入決賽、不敵拜仁飲恨做「二奶」的烏氣，比賽過程中在場邊異常投入，不斷揮手及吶喊鼓動車迷，完場後興奮衝入場與球員逐一擁抱。繼前年領利物浦奪標的高普和去年的拜仁主帥費歷克後，歐聯已連續三年落入德帥手上，Opta統計指，這是自1980至1982年來自英格蘭的哥洛夫（諾定咸森林）、披士利（利物浦）及巴頓（阿士東維拉）以來，歐聯（包括歐冠盃）首次連續3季由同一國家的3位不同主帥捧盃。另外，杜曹也是第1位帶領不同球隊連續2季打入歐聯決賽的主帥，亦是繼希歷基斯和高普後，第三位在歐聯決賽失利後翌年即奪冠的德帥。

T施華彌補去年決賽遺憾

杜曹賽後受訪時不斷強調能集一班人的力量去贏得這最高榮譽實在美妙，又自言賽前已覺得自己離這座獎盃越來越近，勢要成為曼城「鞋內的石子」，最後成功做到了。被問及傳言指他會獲球會延長多一年合約至2023年，他不諱言：「也許我現在有一份新約了，我不敢100%肯定，總經理和我說了些話，我在場上也和老闆（阿巴莫域治）談過，這是我們第一次見面。」

相比杜曹更苦盡甘來，是今季初同樣由PSG過檔的巴西老中堅堤亞高施華。縱使他不幸在上半場疑似鼠蹊受傷退下火線，未能完賽而在場邊一度抱憾地掩面及眼泛淚光，但隊友依然為他爭氣捧盃，助他在36歲之齡首次捧起了歐聯。賽後他激動地與杜曹相擁，令人回想上季決賽的相同情景，但當日的擁抱是互相安慰，如今卻是一同得償所願。