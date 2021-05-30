T楊格（Trae Young）周日取得全場最高的27分並助攻7次，帶領全隊有六人得分上雙的鷹隊於主場以113:96擊敗紐約人，在NBA季後賽東岸首圈場數領先3:1，只要再贏一場便可以晉級東岸次圈。第五戰將於周三在紐約人主場舉行。

周日（香港時間周一）NBA季後賽戰果

東岸首圈（7場4勝）

鷹隊 113:96 紐約人；系列賽︰鷹隊領先3:1

西岸首圈（7場4勝）

湖人 92:100 太陽；系列賽︰1:1平手

註︰前者主場

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