T楊格（11）周日取得27分及9助攻，協助鷹隊以113:96擊敗紐約人，在NBA季後賽東岸首圈場數領先至3:1。
T楊格（Trae Young）周日取得全場最高的27分並助攻7次，帶領全隊有六人得分上雙的鷹隊於主場以113:96擊敗紐約人，在NBA季後賽東岸首圈場數領先3:1，只要再贏一場便可以晉級東岸次圈。第五戰將於周三在紐約人主場舉行。
周日（香港時間周一）NBA季後賽戰果
東岸首圈（7場4勝）
鷹隊 113:96 紐約人；系列賽︰鷹隊領先3:1
西岸首圈（7場4勝）
湖人 92:100 太陽；系列賽︰1:1平手
註︰前者主場
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