老牌球會愉園周日在港超聯護級組最後一輪賽事，以3:3逼和標準流浪後，高層承認球會出現欠薪問題，並表示希望可在球員合約屆滿前解決。有愉園球員透露，欠薪情況嚴重，除節衣縮食，盡可能找兼職，還要靠信用卡過活。

港超聯周日煞科，愉園連續兩季包尾，總監兼暫代主教練潘文迪承認球會有欠薪情況，而該隊賽後在球會社交平台撰文指：「不知道是該舒一口氣，還是該嘆一口氣。也承蒙各位一直以來的關注，最後，再次是那一句有機會努力的，請繼續努力。」

球員努力在場上爭取表現，但欠薪酬問題未解決，職球員要生活，只有兼職以幫補收入，可是疫情下，兼職不易找；有愉園球員透露，疫情下想兼職教波也「冇得教」，惟有搵其他兼職及簽信用卡過活。

該愉園球員說：「冇收入，最差時試過出街是沒有現金，而簽卡是要還錢及還息，情況有幾艱難是可以想像到。平日除操練及比賽是設法搵不同兼職，試過教波、搬貨同裝修等，但市道差，教波工作近乎零，兼職又不是經常有，只有死頂。」據悉，勞工署季內多次向愉園了解欠薪，並已立案處理。

對於愉園高層表示希望球合約前解決欠薪問題，該不願透露姓名的球員表示這個說法已聽了大半季：「據聞球會有錢是先處理外援薪酬，我已有半季未收過應有薪金，這對華將是否公平呢？也沒有人去保障球員生計。」縱使愉園前途未明，球市欠佳，但該愉園球員稱仍未放棄職業球員，如仍有機會仍想堅持下去，因為離開了不易再從事自己喜歡的工作。

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