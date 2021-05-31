職業生涯效力過車路士4季的德國中場波歷克，雖然08年歐聯決賽只為藍戰士收獲亞軍，09年歐聯四強更因著名的「北京電視機」事件，令他無緣再領藍戰士殺入歐聯決賽，但他退役後仍始終心繫着藍戰士。

從網傳的片段所見，上周六正值歐聯決賽車路士大戰曼城期間，當時正在西班牙伊微沙島度假的波歷克，雖然與班友身處夜店內，他身旁的台上甚至有兩名身穿性感服飾的舞女正在表演舞蹈，但波歷克卻全程沒有抬頭，目不轉睛地看電話上的歐聯決賽直播，絲毫不為美色所動。

最終車路士成功以1:0擊敗曼城捧盃，波歷克終於可以鬆一口氣享受一下在夜店樂趣。波歷克在06至10年效力車路士四季內，曾為藍戰士贏過1次英超、3次英足盃及1次英聯盃冠軍，惜08年歐聯決賽他雖在互射12碼時身先士卒，為藍戰士先拔頭籌，惜隊長泰利在第5輪跣腳下射失，加上第七輪安歷卡宴客，令車路士最終互射12碼不敵曼聯飲恨，直至12年車路士首奪歐聯冠軍時，波歷克已經回到母會利華古遜準備退役了。

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