安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）上周六交出個人季後賽生涯首次「三雙」，率領公鹿作客以120:103擊敗熱火，在NBA季後賽東岸首圈，以直落四場掃走對方，率先打入次圈。

文：童健

公鹿上季以常規賽最佳成績出線季後賽，但在次圈卻於「字母哥」受傷患困擾下，意外不敵最終成為東岸冠軍的熱火，這位希臘前鋒直言對於復仇成功感到非常高興。「很明顯，以4:0掃走上季把我們淘汰的球隊感覺真的很好。」安迪度安寶說。「我們只是保持專注。俗語有云『不要玩弄你的食物』，所以我們沒放鬆，並全力以赴。很明顯，熱火是很強的對手，但我們一直沉着應戰，不斷傳球，全力防守。作為一支球隊，我們真的很渴望爭勝」。

全場死守畢拿

字母哥今仗攻入了20分，搶下12個籃板，並交出季後賽新高的15次助攻，表現搶鏡。布祿克盧比斯（Brook Lopez）為公鹿貢獻25分，米度頓（Khris Middleton）亦有20分及11個籃板。儘管正選後衞迪維辛素（Donte DiVincenzo）因左腳受傷提早收「咧」，但霍比斯（Bryn Forbes）全場射入7個三分球，合共得到22分，再成公鹿後備奇兵。

熱火方面，艾迪巴約（Bam Adebayo）有20分及14個籃板，紐寧（Kendrick Nunn）也有18分進賬，但當家球星占美畢拿（Jimmy Butler）在安迪度安寶看守下，全場15投只中4球，合共得到12分、10籃板球及10次助攻。

「安迪度安寶是位很獨特的防守天才，面對畢拿這種能傳擅射的偉大球員，你在防守上一定要嚴守紀律，正是這種鬥心與紀律性令他獨當一面。」公鹿主帥保丹賀沙（Mike Budenholzer）說。

「我們向公鹿致敬。」熱火主教練史普利斯查（Erik Spoelstra）說。「公鹿去年已是支偉大球隊，如今更再進一步。他們合力把自己推上了更高層次，能擊敗我們是有原因的。」

對綠軍網隊勝方

身為東岸三號種子的公鹿，最快要到周六才再有比賽，他們在次圈的對手將是網隊與塞爾特人的勝方。保丹賀沙指，無論次圈對手是誰，公鹿只會繼續按本身的風格應戰。「這不過是季後賽首圈，我們還有漫漫長路。我們要保持謙遜及不斷求進。無論次圈對手是誰，我們都必須維持高度專注，團結一致。如無法堅持，一切都會變得毫無意義。」保丹賀沙說。