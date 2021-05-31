本地老牌球會東方龍獅上周五公佈李志堅卸任主教練後，球隊今晨由暫代主教練盧比度領軍復操，為下月底的亞協盃J組分組賽備戰。東方連續兩季於聯賽飲恨後，消息指東方新季將調整組軍方針及預算。

雖然東方過去兩季在李志堅下奪取銀牌、足總盃及菁英盃三盃賽冠軍，但連續兩季失意於聯賽，高層上周五公佈為主教練兼總監的李志堅卸任主教練，只留任總監，而助教盧比度暫代主教練次之職。

前香港足球先生，擁歐洲足協職業教練資格的盧比度今晨首次以主教練身份帶領軍操練為亞協盃準備，而他收操後坦言對會方易帥感到意外，個人尊重原任主教練李志堅，但事情既已發生便按球會安排準備亞協盃及下季組軍作準備。總監李志堅今晨未有到場，但發展總監戴文康則在場督操。

約滿的前鋒盧卡斯與個別球員不會延約戰亞協盃，而盧比度坦言這不是理想時刻戰亞協盃，他說：「球隊暫只有杜度及艾華頓兩名外援，利馬及費蘭度受傷，還要待港腳返港後才齊人，但承諾盡力爭取最佳成績。」

消息指，東方高層新季將調整班費預算與組軍方針，部份球員需要調整薪酬，但將投放更多資源在青訓，包括提升青年隊球隊到一隊為未來準備。東方青訓總監黄鎮宇今日安排呂卓芹、李卓軒及鍾凱文3名東方U18青年軍隨一隊訓練。黃鎮宇希望他們珍惜向職業足球員的機會。

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