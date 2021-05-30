休息兩個月後，U21歐國盃半準決賽終於在匈牙利及斯洛文尼亞開打，其中衞冕的西班牙U21於斯洛文尼亞的馬里博爾鬥克羅地亞U21。雖然小狂牛質高且戰力好，不過球隊近仗總是在下半場才見真章，加上比賽進入淘汰賽階段，球隊亦會踢得較為保守，因此，不妨信數據取「小狂牛」開「半和」。（球賽編號：星期一4；明日0:00am開賽）

信近績吼丹麥U21[3球]

今屆U21歐國盃由匈牙利與斯洛文尼亞合辦，但兩國都已在分組賽出局，而踢罷分組賽後，晉身8強球隊有2個月時間休息，今次各隊教頭可以重新選召球員，因此，球迷要留意各支球隊的人腳變動。西班牙U21雖有巴塞隆拿中場列基佩治沒入選，但補選了維拉利爾前鋒費亞連奴，實力仍佳。不過球隊向來無論對手是誰，於上半場都會踢得較謹慎，小狂牛近九場全開「半和」 （見附表1），因此在周一面對有中場沙柏因傷退隊的克羅地亞U21，相信小狂牛一樣會先打和上半場，下半場才露真身。

至於丹麥U21鬥德國U21一役，則可吼「總入球」開[3球]。丹麥在分組賽C組力壓法國以首名出線，表現令人驚喜，今次與分組賽時相比，球隊只有兩名人腳變動，默契料仍不俗。德國U21雖然在分組賽A組因得失球差不及荷蘭U21而以次名出線，但隊中不乏星級球員，如禾夫斯堡中場保迪巴古等，而且球隊對賽往績食住丹麥。不過丹麥踢法實而不華，論近況亦絕不輸蝕，因此宜取[3球]，因德國近4次鬥丹麥有3次開[3球]。（球賽編號：星期一6；明日3:00am開賽）

文：數人

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。