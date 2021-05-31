據英國傳媒報道，英超車路士老闆阿巴莫域治對球隊贏得今季歐聯冠軍非常滿意，已同意車仔在今夏再增援，力爭英超冠軍和衞冕歐聯，打造一個「車仔王朝」。車路士今夏的頭號收購目標，將會在中鋒位置補強，始終上季加盟的迪姆華拿，並非是中鋒位置的最佳人選。日前有傳德甲拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基有意在今夏離隊尋求新挑戰，車路士有意提出斟介；而車仔另一目標是，在2011年至2014年效力該隊的比利時前鋒盧卡古。

車路士在季前花了2.2億鎊（約24.2億港元）購入迪姆華拿、夏維斯、芝維爾和艾度亞文迪等七名球員，結果球隊成功贏得歐聯冠軍。據了解阿巴莫域治對此十分滿意，並同意車仔今夏再收購2至3名具級數的球員，希望藉此打造「車仔王朝」，而不是像以前那樣，在贏得英超或歐聯冠軍後無以為繼。

至於今夏的收購目標，在得知熱刺不可能將中鋒哈利卡尼售予同在倫敦的車路士、德甲多蒙特仍希望再留下挪威射手艾寧夏蘭特多一年後，藍戰士已視效力意甲國際米蘭的舊將盧卡古為頭號收購目標，而陷於財困的國際也表明願意出售這位比利時國腳，但條件是希望全數收回當日從英超曼聯收購他時所付的7,400萬鎊（約8.14億港元）轉會費。另外，效力德甲拜仁慕尼黑的波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基傳出欲離隊後，也可能成為車路士的收購目標。

除了盧卡古外，車路士還希望收購一名中堅和一名中場球員。中堅方面，盛傳該會將在德甲拜仁一對中堅歷卡斯蘇尼和謝路美保定中二選一。中場方面，法甲雷恩中場新星卡馬雲加、摩納哥新秀曹亞文尼和葡超賓菲加德國中場祖利安韋高，都是領隊杜曹的收購目標。

盛傳將獲提前續約至2023年夏天的杜曹也表示，車路士根本不用再大肆擴軍，仍有足夠實力挑戰各項錦標。他說：「2至3名新球員已經非常好，根本不再需要簽下七名新球員。我們已有概念，如何令現有的球員變得更強。」

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