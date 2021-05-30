【第1組長池分齡游泳比賽】

【本報訊】第1組長池分齡游泳比賽（第2部）次日賽事周日假維園泳池舉行，由何詩蓓、歐鎧淳、楊珍美及譚凱琳組軍的香港女子隊昨午於4x100米混合泳接力游出4分01秒77，刷新港績之餘，世界排名躋身前16，由於奧運接力達標期於今日截止，預計港隊大有機會再摘一張奧運入場券。

東奧4x100米混合泳接力共設16席，其中12席已依前年世錦賽成績定出，其餘四席則據世界排名分配。港隊前年游出4分03秒52，世界排名20以外，如欲入奧，必要游入4分01秒97以超越排16位的丹麥。今仗港隊變陣，歐鎧淳及楊珍美負責背泳及蛙泳，蝶泳交由何詩蓓，壓軸自由泳則由譚凱琳負責，最終港隊游出4分01秒77，打破2009年東亞運所創的4分03秒07港績，世界排名亦超越原本排16的丹麥及第15的南非，由於本周末僅南非有比賽，故今日入圍期限截止後，港隊勢以世界前第16躋身東奧，此亦為泳隊第七張奧運入場券。

除混合接力，現港隊另有4x100米及200米自由泳3項接力達標，但據國際泳聯規則，除達A標運動員可出戰所有接力賽，港隊額外可多派六泳手參賽，前提為泳手須於該接力單項達B標。今次混合接力入圍後，100米已達B標的蛙將楊珍美及背將黃筠陶大有機會趕上奧運尾班車，然而港隊於4x200米自由泳僅何詩蓓（A標）及鄭莉梅（B標）達標，即使連同100米背泳達A標的歐鎧淳，港隊尚欠一人出賽，如6月底前何南慧等依然未能游入2分00秒80，港隊將未能參加此接力賽。