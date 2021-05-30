貴為全球獎金最豐厚賽事，車路士能夠奪冠自然可賺到盤滿缽滿，可獲約1.1億歐元（約10.4億港元）收入，比起2012年首奪歐聯冠軍時，總計獎金及轉播收入獲得的4,830萬歐元，今年藍戰士賺多一倍以上。

所有晉級歐聯分組賽的球隊可獲1,525萬歐元，小組賽每贏1場可額外獲得270萬歐元，賽和亦可獲90萬歐元，因車路士在分組賽取得4勝2和，故已額外獲得1,260萬歐元獎金。

隨後淘汰賽每晉一級獎金越多，16強可獲950萬歐元，8強可獲1,050萬歐元，4強可獲1,200萬歐元，決賽可獲得1,500萬歐元，冠軍球隊再另加400萬歐元獎金，單計車路士由分組賽殺入決賽奪冠的獎金已高達近7,900萬歐元。

加上歐洲足協會按各隊近10年成績的歐戰成績，計算出歐洲足協系數分配獎金，車路士可獲得約3,100萬歐元，故單計獎金藍戰士是次捧盃已淨袋1.1億歐元，英媒報稱一眾車路士球員將可分享10%、即1,100萬鎊的獎金作為獎勵。

外媒續指，這1.1億歐元獎金還未計今屆電視轉播的分成，料車路士將可獲得分給英超的2.92億歐元約10%，料車路士今屆歐聯將可賺得近1.4億歐元。

文：尊嘉