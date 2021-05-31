效力拜仁慕尼黑的王牌射手羅拔利雲杜夫斯基，近日接受法國電視台Canal+訪問時表示，對自己的未來持開放態度，外界猜測他今夏有意接受新挑戰離隊。英國《每日郵報》隨即報稱，羅拔仔由於對拜仁的轉會政策感到不滿，傳今夏有機會加盟車路士或巴塞隆拿。

羅拔仔受訪時表示：「我一直想學習一種新語言及一種新文化，但到底是在球員生涯或退役之後，我並不知道。」

對於在今季德甲最後一場，成功射入第41球，打破德甲單季入球最多紀錄，羅拔仔則稱：「我並不沉迷於紀錄，當我接受新的挑戰時，我會嘗試做一些任何人未做過的事，這會推動我前進。」

今年8月將會踏入33歲的羅拔仔，整個職業生涯都在波蘭及德國效力，從接觸過德語系以外的足球文化，自14年夏天加盟拜仁以來，近6季各項賽事的整入球都超過40球或以上，入球率驚人更是上屆的金球獎得主，故尋求前鋒的車路士、巴塞隆拿等球隊，已經與羅拔仔扯上關係。

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