塞爾特人一名球迷周日在主隊不敵網隊126:141的NBA季後賽完場後，因為向正在步離球場的K艾榮（Kyrie Irving）投擲一個水樽而被鎖上手銬拘捕，並終身禁止進入塞爾特人主場TD花園球場。不過，K艾榮賽後曾到中圈踩踏綠軍logo，有可能是球迷向他擲水樽的導火線。

29歲的K艾榮於2017至19年效力塞爾特人，之後以自由球員身份加盟網隊，上周五的NBA季後賽東岸首圈第三戰，是K艾榮首次重返TD花園球場比賽，結果他在球迷噓聲下只取得16分，網隊亦以6分之差落敗。不過，周日再於TD花園亮相，K艾榮繼續被主隊球迷喝倒采聲，但他攻入39分及搶下11籃板，協助球隊贏回一仗，並且在系列賽領先3:1。賽後，當K艾榮步行至接近球員通道時險被球迷擲下的一個水樽擊中，該名球迷其後被波士頓警方鎖上手銬押離球場。

對於這宗事件，K艾榮表示︰「你可以看到人們覺得他們在這裏可以為所欲為。他們付錢買了門票，很好，我很感激他們來看一場精采的比賽。但我們不是在劇院，我們不會對正在表演的人投擲蕃茄或其他物件。」TD花園一名發言人則在聲明中說︰「我們會支持波士頓警方調查及提供協助，我們對違反行為守則的人士零容忍，這名球迷將會終身禁止進入TD花園。」

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