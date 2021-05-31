東京奧運尚有一個月多就會舉行，然而日本國內疫情仍然嚴重，民間有不少反對聲要求將東奧再次延期甚至取消，不過日本政府卻一直擺出強硬態度堅持舉辦。日本《讀賣新聞》周一報稱，日本政府正考慮要求觀眾，需要出示最近一周的陰性檢測結果，才可以入場觀賞東奧比賽，並會實施一系列的限制，採取嚴格的防疫措施對抗反對聲音。

雖然日本政府早前已經決定，禁止海外觀眾入場觀看東奧，但日本居民並未被排隨在外。日本《讀賣新聞》報稱，收到多位政府官員透露，當局正計劃在6月底確定各個比賽場館的最大入場人數，並會盡快制定一系列嚴格的防疫措施。目前日本政府將大型活動的參與人數，限制在場館容量的一半以下，最多亦不可超過5,000人。

據報草案中包括要求觀眾，要出示入場日前一周內的陰性檢測證明方可入場，相關的檢測費用要自行支付；已接種疫苗人士如能出示有效的疫苗接種證明書，則不必出示陰性檢測結果。

另外觀眾進入會場前會量度體溫，必須配戴口罩，禁止觀眾在場館內飲食、大聲歡呼或擊掌，並會指派保安人員對違大行為提出拒絕入場或驅逐離場的措施，觀眾散場時又會以分批形式進行，以減少傳播風險。

上周五，日本將東京及附近周邊地區的緊急狀態令，由5月31日結束延長至6月20日，希望能夠控制疫情迎接東奧來臨。不過《日經新聞》周一公佈的一項最新民意調查顯示，超過60%的受訪者要求取消或延遲東京奧運，這個結果與早前其他傳媒的民調一致。

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