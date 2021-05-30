周六車路士在歐聯決賽1:0擊敗曼城封王之後，下季歐聯的分組賽32強份子當中，已經有26個名額出爐，另外6個名額就透過歐聯附加賽決出。隨着車路士奪冠之後，多蒙特就成為了最大贏家，事關本來排在第3檔次的「蜜蜂兵團」，目前憑着車仔以歐聯冠軍升上第一檔次後，因此可以升上第2檔次，與皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯、曼聯及利物浦等勁旅同一檔次，下屆分組賽可以避開這一堆勁旅。

本來只要曼聯及車路士贏得歐霸盃冠軍或歐聯冠軍的話，多蒙特同樣可以升上第2檔次，惟前者在歐霸決賽不敵維拉利爾，但後者仍然成功捧盃，因此避免在下季的分組賽排在第三檔次。根據UEFA的球會系數，第一檔次的8個名額將會留給歐聯冠軍、歐霸冠軍以及系數較高的國家所屬聯賽冠軍，至於其他球隊就會根據該系數，而被分到其餘三個檔次當中，至於這個系數是根據球隊過去5年在歐聯及歐霸的表現中來計算，多蒙特目前在球會系數當中排在第14位，比起波圖、阿積士、阿特蘭大及辛尼特等球隊高，加上車路士贏得歐聯冠軍後會升上第一檔次，因此多蒙特就獲升上第二檔次的位置。

雖然升到第二檔次的多蒙特，可以避開一眾勁旅，惟目前身處第二檔次的皇馬、巴塞以及祖記，早前就有傳會因為參加「歐洲超級聯賽」一事被禁賽，因此隨時這三隊無法參加來季的歐聯賽事，一旦成事的話可能第二檔次的球隊仍然會有所變動。

歐聯32隊檔次分配

第一檔次：車路士、維拉利爾、馬德里體育會、曼城、拜仁慕尼黑、國際米蘭、里爾、士砵亭

第二檔次：皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯、曼聯、巴黎聖日耳門、利物浦、西維爾、多蒙特

第三檔次：波圖、阿積士、RB萊比錫、阿特蘭大、辛尼特

第四檔次：AC米蘭、禾夫斯堡

第三或第四檔次*：比錫達斯、布魯日、基輔戴拿模

*為取決於附加賽勝出球隊的球會系數

資料來源：uefa.com

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波