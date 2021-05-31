意大利國家隊教練文仙尼在友賽捷克之前，於周日公佈了歐洲國家盃的28人初步名單，巴黎聖日耳門前鋒摩斯堅恩榜上無名，其隊友馬高華拉堤以及國際米蘭中場史提芬奴辛斯雖有傷在身仍然入圍。

與上周五大炒聖馬力諾的友賽之前選出的33人意大利大軍名單比較，卡利亞里門將卡格奴、拉素後衞拿沙利、基科、基斯坦奴比拉基及基安費拉利都被裁，祖雲達斯老將後衞基亞連尼及邦路斯則獲重召，同樣上榜的還有剛協助車路士贏得歐聯冠軍的佐真奴費路以及艾馬臣柏美尼。

意大利國家隊仍然需要在周二午夜前將參加歐國盃的名單減至26人。

意大利將於周五主場迎戰捷克，進行歐國盃前的最後一場友賽。意大利在歐國盃處於A組，同組對手有土耳其、瑞士和威爾斯，首場分組賽則會於6月11日在羅馬鬥土耳其。

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