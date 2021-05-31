網隊周日憑三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、K 艾榮（Kyrie Irving）及夏登（James Harden）合共轟入104分，作客以141:126擊敗塞爾特人，於NBA季後賽東岸次圈領先3:1，只要周二在主場再挫綠軍，便可以自2014年後首度打入東岸次圈。

TD花園球場在疫情以來首場全面開放的滿座比賽中，KD攻入了全場最高的42分，每次觸球都被球迷喝倒采的K艾榮亦未受影響，三分球12投6中、取得「雙雙」的39分和11籃板，加上夏登（James Harden）亦取得23分及生涯季後賽新高的18助攻，帶領網隊在半場領先73:60後順利報捷。

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