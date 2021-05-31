港超聯周日煞科，本地著名國際球證吳超覺在煞科執法完冠忠南區對晉峰後，其充滿爭議聲的球證生涯亦告一段落，而社交平台專頁「我愛吳超覺」的管理員亦貼文回應：「亦到了最後一日。」

正職為懲教署助理署長的吳超覺周日在旺角場獲足總安排擔任南區對晉峰的球證，而這位經驗最豐富的球證，在其「卦哨戰」向南區川瀨浩太及晉峰曾仲楠出示紅牌，而告別戰集齊吹罰12碼及紅黃牌作紀念。賽後，吳超覺眼泛淚光向親友及球迷致謝。

現年45歲的吳超覺擔任本地頂級聯賽球證多年，一直獲得足總球裁判小組高層高度評價，除早已晉身為國際球證，又經常有機會到外地執法，包括到阿仙奴酋長球場執法季前賽酋長盃，曾當選「最佳球證」；不過，球迷對這位惹火球證有不同看法，多年前有球迷設「我愛吳超覺」社交平台專頁，此專業有過千人讚好，足證其「份量」。

「我愛吳超覺」專頁在吳超覺「卦哨」後，專頁以「再見吳超覺」為題回應，並透露專頁已到最後一日。該社交平台管理員撰文：「呢個page都來到最後一日啦。無論大家愛唔愛吳超覺，但不能否定覺爺都係過去十年香港球壇最有代表性、個人風格、最被大家記得的一位球證。btw，經常都有傳媒話『我愛吳超覺』係用來揶揄覺爺；真係要澄清下，好明顯呢個page係為咗表示廣大球迷對覺爺無限的熱愛，同埋對佢嘅支持啦。即使冇得再「我愛吳超覺」，大家都要繼續支持香港足球呀！」

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