相比一般人，NBA球迷有一點很特別，就是對於年份的記憶格外敏感。只要唸出某四個數字，勾連的季後賽和總決賽回憶就會自動準確浮現，歲月的流逝則以球星的興替來感受。我自己看球歷近30年，不過最初看比賽渠道不多，如說到真的追看季後賽，是1990年代後半的事，到現在亦超過20年，有些經典比賽的記憶至今依然深刻，想一想時光飛逝的速度真是嚇人啊。

歲月也教會了我們一件事：每年，每季，永遠都有新希望。2021季後賽從上星期開始打，首圈對決組合這麼多，我並非全職球評當然不可能全看，這階段主要還是關注自己的長年愛隊紐約人。執筆時紐約暫時以1:2場數落後鷹隊，而奪得最佳進步球員獎、本季的驚喜蘭度爾（Julius Randle），首次打季後賽三場狀態都嚴重失準，以我觀察很大程度是心理壓力問題，導致目前紐約的形勢頗不利。不過能在主場麥迪遜廣場花園取得一勝，對紐約球迷已夠興奮幾天了，只因上一次紐約人季後賽勝仗是足足八年前的事，這是何等漫長的等待！

我仍然是安東尼（Carmelo Anthony、圖）的球迷，拓荒者的戰況當然亦關注。剛剛他就在37歲生日助球隊屠宰金塊，全場球迷還為他合唱生日歌，場面令人感動。想想Melo本來幾乎已被NBA捨棄，現在竟還能看到他在重要的季後賽展現美妙射姿，絕對值得珍惜。

相似的老將還有基斯保羅（Chris Paul），他的打球藝術也是看一場少一場，對手是衞冕的湖人，更是難得對決。但保羅又一次交上惡運，在季後賽被傷患所困，本來精采無比的match-up頓時蒙上陰影。相信很多希望看好球的人，心中都正在為他祈禱。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報