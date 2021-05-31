快艇周日憑尼納特（Kawhi Leonard）貢獻29分及10籃板，保羅佐治（Paul George）又有20分及9籃板，作客以106:81大勝小馬，在NBA季後賽西岸首圈輸掉首兩場後取得兩連勝，場數追成2:2平手。第五戰周三將於快艇主場舉行，值得留意是，這個系列賽至今比賽了四場，兩隊都未曾在主場獲勝。

除了開賽初段曾經落後，快艇在第一節還剩8分57秒時保羅佐治投進兩分球超前成7:6後便一直領先，完半場已領前小馬61:45。快艇第三節甫開始便打出一段8:0的攻勢，將比分拉開至69:45，小馬在第三節只攻入15分，打完第三節後仍落後快艇60:82，最後一節亦未能收窄雙方差距，終以25分之差大敗。

列治積遜（Reggie Jackson）今場為快艇攻入了15分，巴登（Nicolas Batum）亦有10分進賬，至於只有三人得分上雙的小馬，以帶傷上陣而表現慢熱的當錫（Luka Doncic）得19分最多，普辛基斯（Kristaps Porzingis）則有18分進賬。

前三場比賽場均取得38分的當錫，第三戰賽後表示感到頸部和左手臂疼痛，今戰原本被列為上陣成疑，結果紮傷上陣的他24投僅9中，搶下6籃板及助攻6次亦為他在今個系列賽中最少。然而，當錫賽後指自己的傷勢不是問題「但我打得太差，下一場要繼續努力。」小馬教練卡利奧（Rick Carlisle）並不同意當錫所言，他表示當錫感到痛楚，希望當錫在下場比賽前的兩日休息和治療後會好轉。

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