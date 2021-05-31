法國傳奇施丹上周四與皇家馬德里再次分手，外界紛紛猜測施丹離隊的真正原因，事關今季皇馬雖然四大皆空，但在沒有收購兼傷兵滿營的情況下，施丹已盡力將皇馬在各個戰線保持在爭霸行列。事隔數日，施丹終於打破沉默，透過西班牙《阿斯報》向皇馬球迷發公開信，解釋自己再次離隊的真正原因。

施丹在信中首段，就講述自己與球迷的特別關係，同時指出自己亦是一名皇馬球迷，有必要交代自己離開皇馬的原因。次段，施丹先感謝皇馬主席佩雷斯，將自己帶到皇馬：「在馬德里待了這20年，是我一生中最美好的時刻，這要感謝佩雷斯對我的支持，力排眾議將我帶到皇馬。」

然而施丹與佩雷斯的關係似乎出現了變化：「我離開並不是跳船，也不是厭倦了執教。在2018年5月我首次離開，是因為經歷了2年半贏取很多錦標後，我認為球隊需要一種新的方法來保持高水平。但現在情況有所不同，我要離開是因為我覺得球會不再給我足夠的信任，也不再支持我建立一些長遠的東西。」

「我明白足球，也明白像皇馬這間球會，如果你不能獲勝你就要離開，但有些重要的東西被遺忘，我與球員們及150人的工作關係也被遺忘。我是天生的贏家，來這裡是為了贏得獎盃，但比起這些更重要的是人，他們的感受。」

「我希望我們共同取得的成就會得到尊重，但在過去數月我希望與主席及球會的關係，會與其他教練不同，我不是要求特權。當我在傳媒上看到，如果我不能在下場比賽取勝就會被解僱，這些內容傷害了我和整個團隊，因為這是故意向媒體洩露，對球隊產生負面影響。幸運的是我有一群了不起的團隊，他們以偉大的勝仗拯救了我。」施丹又稱，他和團隊已經100%將自己獻給球隊，又稱自己永遠是皇馬球迷的一員，以此作別。

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