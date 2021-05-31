原本同歐國盃一樣月中開波嘅美洲盃，禮拜日南美足協就突然宣佈，因為主辦國阿根廷因疫情爆發關係，決定取消佢哋嘅主辦權，仲有14日開波之際但仲未知去邊踢，令人擔心今屆賽事隨時爛尾收場。不過到當地時間禮拜一劇情又180度生變，南美足協宣佈今屆賽事最後會巴西承辦，不過巴西疫情出晒名勁，最後又係咪真係搞得成？

原本今屆美洲盃同歐國盃一樣都係上年搞，不過因為疫情關係齊齊延遲一年，之後又因為疫情決定取消外隊參賽，變相得番南美10隊爭。賽事本身係阿根廷同哥倫比亞一齊合辦，各負責一組，點知上個月哥倫比亞爆發反政府示威，因為治安長期不穩，所以南美足協取消咗哥國主辦權改由阿根廷獨辦，當時阿根廷總統費爾南德斯仲話會好好準備，事關2019年巴西主辦嗰陣帶嚟咗1.18億美元嘅收入。

點知近期擁有約4,500萬人口嘅阿根廷確診數字激增，上禮拜四仲創新高錄得41,000宗新增個案，過去1周平均每日有成500宗死亡個案，結果南美足協見勢色唔對，開波前13日取消埋阿根廷嘅主辦權，就令外界非常擔心今屆美洲盃究竟踢唔踢得成。有建議係北上去美國搞，不過南美足協就一早否決咗，之後又有提議由疫苗接種情況最好嘅智利接手。但到咗禮拜一南美足協就揭盅，再一次由巴西主辦賽事。

不過，其實巴西疫情都唔好得好多，感染數字只係僅次美國同印度排全球第3，睇返上周六單日新增個案講緊仲有43,000宗。而且，近排國內有多個城市爆發示威，對總統博爾索納羅應對疫情反應不滿，要求佢落台，家下仲話要喺唔夠兩個禮拜內準備搞美洲盃，恐怕會令到民眾更大反響，家下已經有唔少網民質疑南美足協嘅決定係笑話。

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