據法新社報道，一名在卡塔爾擔任保安員的肯亞人，因為早前向外國傳媒揭發當地進行世界盃基建時，當地政府懷疑虐待外國勞工事件，日前被卡塔爾當局以發佈虛假消息為由拘捕，令外界一再質疑這個世界盃主辦國的人權問題。

據法新社引述國際人權組織的消息指，在卡塔爾擔任保安的肯亞人比達利（Malcolm Bidali）早前以化名「Noah」開設部落格，記載了自己擔任保安時，目擊卡塔爾政府為世界盃興建基礎建設時，讓大批海外勞工有惡劣的環境下工作的情況，比達利本月初遭到卡塔爾治安部隊拘捕。

卡塔爾政府確認拘捕比達利一事，並指對方承認了「收受外國勢力的資金發佈虛假消息」的指控。包括國際特赦組織和人權觀察等五個國際人權組織發表聯署，呼籲卡塔爾政府釋放比達利。

卡塔爾自2012年獲得世界盃主辦權以來，當地的人權狀況一直備受關注，過去多年來不斷有人權組織指出當地有強迫海外工人勞動的情況。據英國《衞報》指，過去10年已經有超6,500位來自南亞的勞工在卡塔爾興建場館的過程中死亡。

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