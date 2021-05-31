衞冕的湖人周日在安東尼戴維斯（Anthony Davis）因為拉傷左鼠蹊缺席下半場比賽之下，於第三節表現被動只攻入了15分，最終於主場以92:100不敵太陽，於7場4勝的NBA季後賽西岸首圈場數被追成2:2平手。西岸2號種籽太陽重獲主場優勢，第五戰將於周二在鳳凰城舉行。

AD在之前兩場比賽均攻入34分，協助湖人連贏兩仗後於系列賽反先成2:1，但他於第三戰中膝部扭傷，今場則於第二節末段一次上籃不入倒地後按着左腿內側，半場後未有重回戰陣。湖人教練禾高（Frank Vogel）賽後表示︰「戴維斯正接受進一步評估，明天我們將會獲得更多訊息。」

AD今場上陣19分鐘，9投2中只攻入了6分，而他傷出後，勒邦占士（LeBron James）獨力難支，半場僅落後50:54的湖人於第三節被太陽拋離，打完第三節落後65:81，儘管湖人在第四節力圖反撲，但最後仍難逃一敗。勒邦占士今場為湖人取得25分及12籃板，但他是湖人正選中唯一得分上雙的球員，該隊得分第二多是獲12分及8籃板的馬克加素（Marc Gasol），而下半場代替AD的古斯馬（Kyle Kuzma）則11投4中攻入11分。

太陽方面有六名球員得分達雙位數，帶着肩傷上陣的基斯保羅（Chris Paul ）獲18分及9助攻，當中有12分及全部助攻都是在下半場所得，D卜克（Devin Booker ）各克魯達各為球隊貢獻17分，艾頓（Deandre Ayton）則有14分及17籃板進賬。

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