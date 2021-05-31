南美足總周日宣佈，原定今夏美洲國家盃的主辦國阿根廷，因該國疫情關係被取消主辦權。由於距離原定的揭幕戰只餘13日，兩個主辦國哥倫比亞及阿根廷均已相繼被取消主辦資格，目前仍未確實的替代方案，令人擔心今夏美洲國家盃隨時爛尾收場。

今屆美洲國家盃可謂一波三拆，賽事原定在去年夏天由哥倫比亞及阿根廷合辦，但由於疫情與歐國盃一樣延至今夏舉行。然而本月哥倫比亞國內爆發反政府示威，被南美足總取消主辦權改由阿根廷獨力承辦，當時阿根廷總統費爾南德斯還聲言該國已準備好獨自主辦。

然而南美足總周日再發聲明指出，由於阿根廷確診數字激增，決定取消該國的主辦權，令美洲國家盃開賽前兩周竟沒有主辦國。據ESPN報稱，擁有450萬人口的阿根廷正面臨疫情威脅，平均每天有多達3.5萬宗確診及500人宗死亡個案，上周末更實施了嚴格的封鎖措施。

南美足總續稱，目前正分析其他對舉辦美洲國家盃感興趣國家的提議，但沒有點名是那一個國家有機會接辦。這對於已經33歲的阿根廷球王美斯來說，突然失去主場之利，對於他除08年奧運金牌之外，爭取國家隊首個大賽錦標，難度將會提高。

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