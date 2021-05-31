玻利維亞聯賽一場聯賽入面出現咗搞笑一幕，奧羅拉喺主場迎戰獨立隊，踢到19分鐘，獨立隊喺自己半場獲判罰球，中場球員Bejarano撥橫少少個波，再行後幾步準備開罰球。點知對手球員見個波郁咗，即刻上前大腳射門，皮球直飛空龍入網。原來Bejarano當時係想將個波擺過少少開，不過因為佢係用腳觸球，球例上係當開咗波，變相任人魚肉，所以對手即刻衝過去射門都冇犯規。最終呢場波奧羅拉贏三比零。

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