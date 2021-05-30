自從摩連奴接任羅馬主帥後，已經有大量消息「首都狼」將於夏季轉會窗大肆增兵，而最近就有指摩佬相中阿仙奴中場格列沙加。而這位前阿仙奴隊長近日受訪時就表示自己亦有聽過相關傳聞，對於被摩佬睇中更感到自豪，同時亦暗示自己對轉會持開放態度。

摩佬接掌羅馬消息一出後，最早就傳出有意羅致兩位熱刺舊將賀積查治及艾歷迪亞，此後就有傳對或被皇家馬德里放棄的夏薩特有意，然而要負擔夏神高昂的年薪下，似乎令轉會難以成事。最近就有意大利傳媒指，沙加亦成為摩連奴的目標之一。

現年28歲的沙加效力兵工廠五季，一度出任球隊隊長，但自從前年主場挑釁球迷後就被褫奪隊長臂章，近季亦不時有傳聞指兵工廠有意將其拋售。現時已經返回瑞士國家隊集訓備戰歐國盃的沙加就指自己亦聽過相關傳聞，「得到摩連奴的賞識當然自豪，所有人都知道他過去的成就，亦懂得如何贏冠軍。」不過，沙加就表示自己現時着眼於歐國盃，轉會與留隊的事之後討論，但如果時間成熟的話可以考慮轉會的事。

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