英國傳媒報道，歐聯冠軍車路士有意與加盟一季的巴西後衞堤亞高施華續約一年，獎勵該名今季加盟後在隊中發揮關鍵作用的老將。

36歲的堤亞高施華去年夏天以自由身由巴黎聖日耳門（PSG）加盟由前領隊林柏特領軍的車路士，但被認為年紀太大而在英超難有作為，惟施華的表現證明了車仔簽入他是神來之筆。憑着豐富經驗、領導才能和穩健防守，施華成為了車路士今季贏得歐聯冠軍、打入英格蘭足總盃決賽以及在英超以第四名完成的關鍵人物之一。

堤亞高施華今季各項賽事為車路士上陣34場，包括在繁忙的5月比賽了7場，而施華正選披甲的比賽中，車仔有18場是保持不失球。據英國《太陽報》報道，儘管施華今年9月將滿39歲，但其表現獲1月接替林柏特出任車仔主帥的杜曹欣賞，將會向這名中堅開出一年新合約以作回報。

PSG打入了上屆歐聯決賽但最終不敵拜仁慕尼黑，效力該法甲勁旅8季的施華與歐聯冠軍擦身而過。周六的今屆歐聯決賽，施華雖於39分鐘傷出，但車仔憑夏維斯一箭定江山而以1:0擊敗曼城，施華職業生涯終於首度贏得歐聯冠軍。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波