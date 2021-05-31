據西班牙傳媒報道，西甲球會巴塞隆拿打算將隊中的巴西中場菲臘比古天奴退回利物浦，並將當年轉會時仍未支付的5,000萬歐元「尾數」一筆勾消。

據西班牙《阿斯報》報道，巴塞在2018年以1.6億歐元向利物浦收購古天奴，至今仍有一筆4,000萬歐元的轉會費仍未付清。據報近年一直求售古天奴不果的巴塞打算將這位28歲巴西國腳「送返」紅軍，但則要求對方將尾款一筆勾消。

雖然利物浦領隊高普當年極力挽留古天奴，不過後者近年表現不復當年，加上今季又因為重傷提早收咧，利物浦現在會否願意以4,000萬「回購」古天奴，實在令人懷疑。

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