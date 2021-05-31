2022年卡塔爾世盃亞洲區外圍賽A組，原定餘下所有分組賽賽事，都會集中在5月尾及下月初在中國蘇州舉行。然而周日率先在主場以7:0大勝關島的中國足球隊，周一即收到壞消息，中國足協宣佈因客軍馬爾代夫、敘利亞等國家隊近期爆發疫情，無法入境中國參賽，故A組餘下賽事將會改到阿聯酋杜拜進行。

周日中國對關島一戰，在蘇州多達2.9萬名球迷入場打氣下，中國足球隊亦大踢爭氣波，武磊及入籍兵阿蘭一同梅開二度，加上艾克森、金敬道及吳曦都有士哥，以7:0大勝弱旅關島士氣大振。

原本中國將會繼續在蘇州，迎戰A組其餘3支實力較強的對手，不料中國足協周一宣佈，鑑於馬爾代夫、敘利亞足球隊近期爆發疫情，根據中國的入境防疫措施，這兩支球隊進入中國後都需要隔離，將不能如期參加比賽。

最終根據亞洲足協的建議，加上中國足協同意之下，決定將A組餘下比賽由蘇州移至阿聯酋杜拜舉行，變相中國在未來3場出線關鍵戰，立即失去主場之利。目前中國5戰3勝1和1負位列A組次席，落後榜首的敘利亞5分，但領先第3位的菲律賓3分，小組首兩名球隊將可晉級12強賽，繼續爭奪世盃入場券。

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