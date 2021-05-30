此前有關祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）離隊的消息滿天飛，加上早前這名葡萄牙球星在IG表示自己完成登陸意甲的目標，因此被認為會是離隊的先兆。近日C朗的女友佐真娜在西班牙拍攝紀錄片期間，就居然回答球迷的問題，透露C朗將會留在祖記。

佐真娜早前有IG上宣佈自己拍攝一套名為「Georgina」的紀錄片，講述自己平日的生活，近日她為了這套紀錄片就在西班牙街頭中現身。突然有一名球迷跟在佐真娜身後拍片並且發問：「C朗會不會離開祖記？」佐真娜隨後就轉過頭來表示：「他會留下。」

現年36歲的C朗與祖記尚餘一年的合約，有報道指曼聯以及巴黎聖日耳門（PSG）有機會成為C朗新東家，不過現時這名葡萄牙球星在祖記的稅後年薪高達3,100萬歐元（約2.9億港元），在目前的經濟情況之下，沒有太多豪門願意為一名老將開出如此高薪，因此留隊可能會成為C朗唯一的選擇。

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