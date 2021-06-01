據西班牙傳媒報道，皇家馬德里日前已經聯絡愛華頓領隊安察洛堤，希望呢位意大利教頭可以回歸皇馬執教。

皇家馬德里教練施丹上星期辭職，球會近日都要着手搵下任教練人選。近日西班牙傳媒希傳出，會長佩雷斯考慮搵返2013至2015年教過皇馬嘅安察洛堤返嚟，仲話雙方已經早喺四日前已經聯絡，而愛華頓亦都啟動招聘程序，以防肥安真係走人。

雖然肥安近兩季教拖肥表現麻麻，不過佢當年教皇馬嘅勝率接近75%，而且話晒都贏過三次歐聯冠軍，包括2014年為皇馬重奪失落超過10年嘅歐聯冠軍，相信皇馬而家正正需要呢類有大賽經驗嘅教練。

不過肥安回歸皇馬的話，隊中嘅威爾斯球星加里夫巴利應該就唔多開心，事關肥安就係當年將巴利改造成右翼嘅始作俑者，聽講巴利當時對呢個安排非常不滿，仲「越級」同會長佩雷斯投訴，搞到反晒面。不過佩雷斯當年亦都係決定炒肥安嘅人，後者而家仲會唔會返去馬德里執呢個「爛攤子」真係好難講。

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