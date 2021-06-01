巫師周一在NBA季後賽東岸首圈第四回合，藉着韋斯卜克（Russell Westbrook）造出19分、21個籃板球及14次助攻的「大號三雙」，加上76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）在首節受傷退下退火線，最終於主場以122:114勝出，在七場四勝的系列賽中，場數追近至落後1:3。

艾比迪在首節開賽後七分鐘左右，上籃時被巫師中鋒羅賓盧比斯（Robin Lopez）封去皮球，更失平衡跌倒坐在地上。儘管艾比迪在暫停過後勉強可以繼續比賽，但撐至第一節臨結束時，終於因為右膝疼痛退下火線，要返回更衣室接受治理，並未有再上陣。

雖然缺少了這位明星中鋒，但76人在第二節仍能跟巫師拉成均勢，半場更領先61:60。不過，巫師在下半場發力拉開比分，打完三節領先92:80，帶着12分優勢進行最後一節比賽。76人在第四節尚餘2分47秒時，一度反超前109:108，但巫師很快便站穩陣腳，並由八村塁連得5分，再次拉開戰局，最終以122:114勝出，逃過被76人直落四場掃走的厄運。

巫師今仗除了韋斯卜克表現神勇外，比爾（Bradley Beal）亦得到全場最高的27分，八村塁有20分及13個籃板球，羅賓盧比斯得16分，貝丹斯（Davis Bertan）也有15分貢獻。76人方面，T夏里士取後全隊最高的21分，外加13個籃板球及5次助攻，賓西蒙斯（Ben Simmons）有13分及12個籃板球，艾比迪則在11分鐘上陣時間內，貢獻了8分及6個籃板球。

值得一提的是，今仗戰至第三節時，曾有一名球迷衝入球場，跳起觸摸籃板，但他很快便被在場保安人員制服及押走。雙方雙三就會返回76人主場，進行第五回合賽事。

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