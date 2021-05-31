【本報訊】港超聯周日煞科，本地著名國際球證吳超覺在煞科執法冠忠南區對晉峰後，其充滿爭議聲的球證生涯亦告一段落，社交平台專頁「我愛吳超覺」的管理員亦貼文回應：「到了最後一日。」

正職為懲教署助理署長的吳超覺，周日在旺角場獲足總安排擔任南區對晉峰的球證，這位香港經驗最豐富的球證在其「掛哨戰」向南區川瀨浩太及晉峰曾仲楠出示紅牌，告別戰集齊吹罰12碼，與共出示2紅4黃牌作紀念。賽後，吳超覺眼泛淚光向親友及球迷致謝。

45歲的吳超覺擔任本地頂級聯賽球證多年，一直獲足總球裁判小組高度評價，除早已晉身國際球證，又常到外地執法，包括到阿仙奴阿聯酋球場執法季前賽；不過球迷對這位惹火球證有不同看法，多年前有球迷設「我愛吳超覺」專頁，此專業有過千人讚好，足證其「份量」。

「我愛吳超覺」專頁在吳超覺掛哨後，專頁以「再見吳超覺」為題回應，並透露專頁已到最後一日。該平台管理員撰文：「呢個page都來到最後一日啦。無論大家愛唔愛吳超覺，但不能否定覺爺都係過去10年香港球壇最有代表性、個人風格、最被大家記得的一位球證，經常都有傳媒話『我愛吳超覺』係用來揶揄覺爺；真係要澄清下，好明顯呢個page係為咗表示廣大球迷對覺爺無限的熱愛，同埋對佢嘅支持啦。即使無得再『我愛吳超覺』，大家都要繼續支持香港足球呀！」