港超聯球會標準流浪首席顧問梁守志今日在社交平台透露，已離開流浪，並感謝流浪總監李輝立給他機會學習經營球隊。

前東方及南華總監梁守志(Peter)年初出任流浪首席顧問，協助球會日常運作，當中主要處理球隊對外事務，不過，梁守志近期鮮見到場觀操，亦沒有觀看流浪在護級組賽事。

隨着港超聯球季結束，Peter今日在其社交平台撰文透露離開流浪，文中指：「經過幾個月每日到球場陪住球員練波，快樂嘅日子隨着球季結束，只可以留喺回憶之中。當日Philip兄(流浪總監李輝立)比我一個機會，跟佢學習如何經營一個球會，真係獲益良多。」

他表示：「唔係每一個球會，在會所有齊各種健身器材，比球員練體能，再提供豐富午餐，出糧永遠準時。流浪會在莫生獨資經營，Philip兄在各教練及球員支持下，處理隊務頭頭是道，成績莫生可能覺得未算滿意，但各人都盡咗力，起碼聯賽頭三位都曾在流浪腳下失分。預祝球會成績更上一層樓。」梁隨後再在社交平台透露正籌備推出自傳。

消息指，梁守志上月已未有如常到場督操，也未有如常觀看流浪的賽事，當時已萌去意。此外，流浪下季將棄用守門員奧利斯、前鋒祖連奴、亞加斯圖、中堅法蘭度及杜格拉斯等外援，基藍馬、林嘉緯及盧均宜等老將則留效。

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