阿古路雖然已離開曼城，但據英國太陽報引述，他臨走前還斥資逾6萬鎊（約65萬港元），送每位曼城員工一隻紀念手錶，以及提供抽獎券讓他們贏取自己的豪華座駕。

這裏所指的曼城員工，當然不包括隊友和領隊哥迪奧拿，而是60位幕後員工。阿古路送每人一隻名錶，有TAG Heuer泰格豪雅及Hublot宇舶錶等品牌，最貴包括泰格豪雅一級方程式型號，價值高達1,650英鎊（約1.8萬港元），而且每隻錶上面都刻住「Gracias! Kun Aguero」的字樣，「Gracias」即謝謝的西班牙文。

此外，員工們也可參加大抽獎，以贏取阿古路送出的Range Rover出的Evoque型號名車，據悉最後中獎的是一位曼城球衣管理部門的工作人員，而他與阿古路本身也相當熟絡。報道亦指阿古路除了現刻送錶和送車，也承諾今年年底聖誕時，員工們部份的聖誕禮物也會由他出錢承包。

阿古路效力曼城10年，直至周一正式以自由身落實加盟巴塞隆拿，並已穿上該隊球衣在魯營球場向新東家球迷示好。不過，他對曼城的情義永不變，慷慨的背後也是想感謝球會多年來對他的支持。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波