英格蘭上周公佈了33人的初選大軍名單，當中曼聯的19場前鋒亦有入選，不過，周二曼聯官方表示，格連活特因傷已經退出了英格蘭國家隊，不會參加歐國盃決賽周的賽事。

上周英格蘭公佈了33人的初選大軍名單，但當中有7位將會無緣參戰歐國盃，格連活特就成為其中一位，曼聯官方聲明表示：「格連活特已退出了英格蘭國家隊，以便他從潛在的傷患中徹底康復，這亦是為何他同樣在3月時無法代表英格蘭U21參戰歐國盃的原因。在過去的球季，球會在聯賽和歐霸嚴密的賽程下保特了格連活特一定的出場率，但再參加歐國盃對他並沒有好處，他將會恢復體力並為季前訓練做準備。」

格連活特自從去年9月與菲爾科頓於冰島擅自帶女性入酒店房後，就未有再為英格蘭上陣過，雖然今季52場攻入12球的他表示不俗，但最終亦因傷無法代表英格蘭出戰歐國盃。

英格蘭將會在當地周二下午5時公佈最終26人的大軍名單，屆時那6位球員落選就會有分曉。英媒早前曾報道，今季外借的韋斯咸連格、修咸頓的禾特普斯都很大機會落選。

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