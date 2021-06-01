周一法國網球公開賽女單首圈，來自烏克蘭的5號種籽施維杜蓮娜輕鬆以直落兩盤，擊敗法國年青球手芭布晉級，與13號種籽比迪齊齊打入第二圈。而稍後時間登場的一姐芭迪負傷上陣，她在先贏一盤下一度被美國球手比拉追和，最終苦戰2小時後仍贏盤數2:1晉級。

女單世界排名第六的施維杜蓮娜，今仗對手是「00後」兼只得17歲的法國小將芭布，對方僅是首次在成年組大滿貫賽事亮相。結果這位烏克蘭美女首盤就輕鬆以6:2取勝，但次盤一度被芭布逼得甚近，幸她及時回勇連勝5局，最終花上1小時16分鐘後，直落兩盤以6:2、7:5淘汰對手過關。施維杜蓮娜賽後說：「她（芭布）只是首次打大滿貫主賽事，就要面對世界第六的球手，真的特別艱難。我認為她今日處理得非常好，尤其次盤打得甚好，亦令我陷入困境。」年初澳網打入決賽僅不敵大坂直美的13號種籽比迪，同日亦以6:3、6:3擊敗拉脫維亞球手施維絲杜娃晉級。

去年因疫情退賽的2019年冠軍芭迪，今年回到巴黎力爭衞冕，不過她負傷上陣，出戰首圈時左大腿就裹上了繃帶，跑動能力似乎有所影響。或因傷患緣故，她今仗面對比自己世界排名低69位的比拉，贏得並不輕鬆。她整場被比拉打出8個Ace球，亦被對手取得較高的66%第一發球得分率，芭迪首盤更一度需要醫療暫停，治理左大腿。不過全場令對手錄得高達49次無壓力下犯規的她，首盤就以6:4先下一城，雖然次盤被追回3:6，但她越戰越勇，決勝盤以6:2再下一城，苦戰2小時後贏盤數2:1晉級。她賽後說自己一直沒有放棄：「我只是努力戰鬥，嘗試令自己能留在賽場更久，你不會知道發生甚麼事。第三盤我能為對手帶來多一點壓力，那是很重要的。比拉亦打出非常優秀的比賽，能在這美麗的球場比賽感覺很好，亦很高興在這麼多球迷前比賽。」

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