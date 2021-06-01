香港賽車手許建德再創好成績，他於剛過去的周末於法國保羅里卡爾賽道舉行的1,000公里耐力賽，代表Sky Tempesta Racing與另外兩位車手合力以法拉利488 GT3戰車完成180個圈，於Pro-AM級別贏得冠軍。

許建德今次與Chris Froggatt和Eddie Cheever III合作，排位賽取得組別第二，並由Chris Froggatt負責起步，其後取得領先，由許建德接捧後雖然在賽道上的優勢擴大，但因比賽初段的事故而被罰，跌至第三位，其後再因為車隊在維修站的失誤，一度跌到落第五位。然而，三人在比賽最後四小時力追，加上於尾段因安全車出動而得益，最後階段在Eddie Cheever III駕駛時反先，最終完成180個圈，險勝同樣完成180圈的Orange 1 FFF Racing Team，贏得Pro-AM級別冠軍。

許建德指，自己已大半年沒有比賽，故在進入維修站時犯錯，幸有隊友發揮出色，他說：「我在進入維修區時曾經出錯，令車隊損失近20秒。這大概是我半年沒有比賽的結果。不過我的隊友Chris和Eddie都表現得很好，成功追回損失的時間，並為我們奪得勝利。」他表示，將會出戰斯帕24小時耐力賽。

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