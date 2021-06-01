日本球手大坂直美早前表示因關注心理健康問題拒絕出席法網記者會，事件掀起一場風波，周一她再在社交媒體宣佈退出法網，並坦言自己近年患上抑鬱症。其姊姊大坂麻里亦透露，大坂的泥地賽成績一直成為傳媒報道焦點，令這位女單世界排名第二球手自信大受打擊，西班牙球手拿度和一姐芭迪就有不同的見解。

大坂直美於法網開鑼前已表明不會出席任何記者會，以免傳媒的問題影響到其心理健康。她於周日首圈擊敗柏積西嘉瑪莉亞後，亦未出席記者會，被賽會罰款1萬5千美元，隨後她在社交媒體宣佈退出法網。大坂麻里事後在網上透露妹妹做出此決定的潛在原因，她在網站Reddit發長文稱，大坂直美的泥地賽成績一直被傳媒狙擊，賽後記者會就猶如在球手低迷時再痛擊他們，令妹妹自信大受打擊，其帖文後來被刪除。「直美在法網前曾跟我說過，我們家族有位成員特別評論到她的泥地賽成績很差。每次記者會上，傳媒都會問有關她泥地賽成績不濟的問題，當她（在羅馬公開賽）首圈出局，其實她心理上一點都不OK，她的自信完全被擊潰。每個人對她的評論和意見，她都會記在心上，連她都認為自己打泥地賽很差。」

大坂麻里又指，作為運動員首要條件就要信任自己，但妹妹不能，作為姐姐會全力支持她的決定：「她的解決方法就是封殺所有可能性，不跟任何會令她質疑自己的人說話，保護自己的思維，這就是所謂的心理健康。大家對這詞彙有不同詮釋，有人認為你要有抑鬱或失衡的情況，才可叫心理健康有問題。網球手出席記者會沒有人工，贏比賽時才會有薪金。」大坂直美生涯五次參與法網，最好成績只是打入第三圈。

作為20個男單大滿貫錦標得主的拿度，生涯贏過13次法網，職業生涯更出席過無數記者會，亦經歷過輸波仍要面對傳媒的情況，他就表示明白大坂的決定，但傳媒會讓體育更加成功：「我明白她，但對我來說沒有傳媒，沒有那些寫新聞的人，我們所拿到的成就大概不會讓我們成為今天的運動員，我們不會有世界的認同，亦不會這麼蜚聲國際。」女單世界排名第一的芭迪亦回應，記者會沒對她構成壓力：「我們知道作為專業網球手要做些甚麼，我不能去評論大坂的感受或是她作出的決定，有時候要面對記者會真的不容易，但亦非是會困擾我的事情，我回答問題方面從來沒有困難，我說過的話或你們問我的問題，都不會伴隨我到翌日早上。」

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