歐詠芝、陳浩鈴兩名曾居世界前20的壁球大師姐去年先後退役，外界擔心香港女子壁球隊青黃不接，群龍無首，實則現役隊員實力平均，個個伺機上位，加之18歲新星陳善鈺躍躍欲試，女隊前途可期。

過去十年香港女子隊以歐詠芝、陳浩鈴為領軍人物，兩人合力為港隊立下汗馬功勞，曾奪亞錦賽及亞運團體冠軍，奠定港隊於亞洲前列的地位。兩人光芒以外，港隊實力女將眾多，絕不能輕看忽視，例如29歲的廖梓苓及28歲的湯芷穎兩人出道多年，世界排名均為50以內，而且大賽經驗豐富，有份代表港隊出戰14年亞運並奪銅而回；與何子樂年齡相若亦有朱玟懿及李嘉兒，前者上月於主席盃殺入決賽，後者則為18年亞運金牌隊一員。

論港隊未來，不得不提超新星陳善鈺，這位18歲的小將青年賽表現突出，曾奪英國壁球公開賽17歲以下組銀牌，又助港隊於世青奪銅。近月她升上成年組訓練，與師姐對決不落下風，三月先入主席盃四強，五月更上一層樓爆冷奪冠。未來她將赴笈美國升讀大學，但她明言希望入選港隊參加明年杭州亞運，屆時港隊六女角逐四個團體賽席位，勢有一番龍爭虎鬥。

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