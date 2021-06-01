ESPN報道，假如沙治奧拉莫斯無法與皇家馬德里達成續約協議，曼城便會開出一份兩年合約，拉攏這位35歲中堅以自由身過檔。

隨着艾利加西亞回流巴塞隆拿，加上拿樸迪亦成為清洗對象，消息指曼城領隊哥迪奧拿希望將沙治奧拉莫斯帶回伊蒂哈德球場，夥拍魯賓戴亞斯或史東斯鎮守後防中路。

西班牙傳媒指，已踏入職業球員生涯尾聲的拉莫斯，希望能夠續約兩年，但皇馬卻傾向維持30歲以上球員要每年續約的慣例，令談判一直未有進展。據報曼城將會向這位西班牙名將開出一份兩年合約，若其表現達到一定水平，更將可獲續約一年，或者是轉到藍月亮在美職的姊妹球會紐約城延續球員生涯。

沙治奧拉莫斯跟皇馬的合約，到本月30日便會屆滿，據報其代表將於周五跟會長佩雷斯，就續約進行最後談判，一旦無法達成協議，便會離隊他投。拉莫斯於2005年由西維爾轉投皇馬，16季以來曾協助銀河艦隊贏得五屆西甲、四屆歐聯及四屆世冠盃錦標，不過受到種種傷患困擾，他今季只為皇馬上陣21場，甚至未能入選西班牙的26人歐國盃大軍。

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