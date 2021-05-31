【本報訊】老牌球會愉園周日在港超聯護級組最後一輪，以3:3逼和標準流浪後，高層承認球會欠薪，並表示希望可在球員合約屆滿前解決。有愉園球員透露欠薪情況嚴重，除節衣縮食、盡可能找兼職，還要靠信用卡過活。

港超聯周日煞科，愉園連續兩季包尾，總監兼暫代主教練潘文迪承認球會欠薪，該隊賽後在社交平台撰文指：「不知道是該舒一口氣，還是該嘆一口氣。也承蒙各位一直以來的關注，最後，再次是那一句『有機會努力的，請繼續努力。』」球員努力在場上爭取表現，但欠薪問題未解決，職球員只好以兼職幫補，可是疫情下兼職不易找；有愉園球員透露疫情下想兼職教波也「冇得教」，惟有以其他兼職及簽信用卡過活。

該愉園球員說：「最差時試過出街也沒有現金，簽卡也是要還錢及還息的，情況有多艱難可以想像。平日除操練及比賽外已設法找兼職，試過教波、搬貨及裝修等，但市道差，教波工作近乎零，兼職也不常有。」據悉，勞工署季內多次向愉園了解欠薪問題，並已立案處理。

對於愉園高層表示希望球員完約前解決欠薪問題，該不願透露姓名的球員表示這說法已聽了大半季：「據聞球會有錢是先處理外援，我已有半季未收過應有薪金，這對華將是否公平？」