周一法網男單首圈焦點一戰非費達拿回歸再戰法網，這位賽事的8號種籽面對烏茲別克球手伊斯杜明的比賽中未遇任何考驗，結果僅花1小時33分鐘就以6:2、6:4及6:3直落三盤淘汰對手，昂然晉身次圈。

過去一年費天王一直受傷患困擾，自去年年初的澳網後就未有再出戰任何大滿貫賽事。即使今年復出，費達拿亦只在杜拜及日內瓦網賽打過3場，並只得1勝2負的成績，亦令人懷疑已經年近40的費天王是否有足夠狀態迎接法網。

不過今場面對世界排名204位的伊斯杜明，礙於2人的實力差距，比賽中34歲的伊斯杜明未有為費天王製造太多麻煩，僅花23分鐘已經先取一盤。三盤下來，伊斯杜明未有迫出任何破發機會，相反費達拿就有多達48次致勝分，而最強的開波，第一發得分率亦高達80%，最終亦只用93分鐘已經成功以3:0淘汰對手。

賽後這位20個大滿貫冠軍得主表示自己的感覺非常好，對於自己的移動以及出手選擇亦非常滿意。次圈費達拿將會遇上克羅地亞球手施歷，雙方過去在17年溫布頓決賽及18年澳網決賽中交手，當時同樣由費達拿贏出。

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